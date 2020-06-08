Мэр Львова Андрей Садовой и глава Львовской ОГА Максим Козицкий обратился к правительству с просьбой восстановить в области работу спортивных заведений и областных маршруток в режиме спецперевозок.

По словам Садового, ежедневно во Львов приезжают 150 000 человек. Из-за карантинных ограничений людям приходится искать иногда незаконные и опасные способы, чтобы попасть в город.

— Также я считаю, что мы можем восстановить работу фитнес-центров. Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже разработали протоколы для их работы в условиях карантина. Люди имеют право на физическую активность и здоровье, — сказал Садовой.

Львов сейчас занимает третью позицию по количеству инфицированных коронавирусом в Украине.

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В области за время пандемии коронавируса зафиксировали 2 121 случай. За последние сутки заболел 41 человек.

По состоянию на 8 июня в области зафиксировали уже 73 летальных случаев.

По состоянию на 8 июня 27 462 украинца заразились коронавирусом. За сутки выявлено еще 463 пациента с Covid-19.

Суточный показатель по Украине новых случаев продолжает падать после резкого скачка на минувшей неделе.