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Факты / Украина

Дело МН17: следствие не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом

Следствие по делу катастрофы рейса МН17 над Донбассом не стало утверждать, что генерал ФСБ Андрей Бурлака является фигурантом расследования.

Руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар на пресс-брифинге 8 июня не стала комментировать информацию о возможной причастности Бурлаки к сбитию Boeing, но заверила, что расследование не прекратят, пока нельзя будет назвать всех ответственных за приказ в отношении Бука.

Руководитель следствия также добавила, что расследование серьезно продвинулось, раз дело уже находится в суде.

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Кто такой Андрей Бурлака

Расследовательская группа Bellingcat, журналисты BBC и The Insider сходятся во мнении, что генерал российской ФСБ Андрей Бурлака под псевдонимом Владимир Иванович значится в материалах Объединенной следственной группы как главный фигурант дела МН17.

Дело МН17: следствие не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом

Следствие ранее публиковало записи, на которых боевики “ДНР”, в том числе экс-министр обороны “ДНР” Игорь Гиркин (один из подозреваемых суда в Гааге по делу о крушении самолета), упоминают некоего Владимира Ивановича как командира вторжения России на Донбассе.

Катастрофа МН17

Boeing малазийской авиалинии был сбит с зенитно-ракетной установки Бук в июле 2014 года над временно оккупированным Донбассом. Тогда погибли 289 человек.

Государственная прокуратура Нидерландов обвиняет в убийстве пассажиров рейса MH17 троих россиян и одного гражданина Украины, причастных к транспортировке Бука из РФ.

Сегодня обвинение в судебном процесс о сбитом МН17 начало доклад о том, как проводилось расследование.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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