Следствие по делу катастрофы рейса МН17 над Донбассом не стало утверждать, что генерал ФСБ Андрей Бурлака является фигурантом расследования.

Руководитель следственной группы Дигна ван Бутзелар на пресс-брифинге 8 июня не стала комментировать информацию о возможной причастности Бурлаки к сбитию Boeing, но заверила, что расследование не прекратят, пока нельзя будет назвать всех ответственных за приказ в отношении Бука.

Руководитель следствия также добавила, что расследование серьезно продвинулось, раз дело уже находится в суде.

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Кто такой Андрей Бурлака

Расследовательская группа Bellingcat, журналисты BBC и The Insider сходятся во мнении, что генерал российской ФСБ Андрей Бурлака под псевдонимом Владимир Иванович значится в материалах Объединенной следственной группы как главный фигурант дела МН17.

Следствие ранее публиковало записи, на которых боевики “ДНР”, в том числе экс-министр обороны “ДНР” Игорь Гиркин (один из подозреваемых суда в Гааге по делу о крушении самолета), упоминают некоего Владимира Ивановича как командира вторжения России на Донбассе.

Катастрофа МН17

Boeing малазийской авиалинии был сбит с зенитно-ракетной установки Бук в июле 2014 года над временно оккупированным Донбассом. Тогда погибли 289 человек.

Государственная прокуратура Нидерландов обвиняет в убийстве пассажиров рейса MH17 троих россиян и одного гражданина Украины, причастных к транспортировке Бука из РФ.

Сегодня обвинение в судебном процесс о сбитом МН17 начало доклад о том, как проводилось расследование.