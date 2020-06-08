В Киевской области в городе Бровары в детском саду Калинка зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

У всех сотрудников и детей, которые контактировали с больной коронавирусом воспитательницей, отобрали образцы для проведения ПЦР-анализа.

Результаты теста показали положительный результат у 9 детей и трех сотрудников детского сада.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Двоих детей госпитализировали, все остальные заболевшие коронавирусом в госпитализации не нуждаются.

Сейчас детский сад, в котором зафиксировали вспышку коронавируса, не работает. Его закрыли на обсервацию. Все остальные дети, сотрудники и родители детей находятся на самоизоляции дома.

По состоянию на 8 июня 27 462 украинца заразились коронавирусом. За сутки выявлено еще 463 пациента с Covid-19.

Суточный показатель по Украине новых случаев продолжает падать после резкого скачка на минувшей неделе.

Источник: Игорь Сапожко