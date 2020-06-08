За прошедшие сутки в Киеве было инфицировано еще 72 человека. Среди них шесть медиков.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
8 июня не зафиксировано ни одного летального случая. Также нет и выздоровевших.
Всего в Киеве уже 3 490 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
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Статистика больных коронавирусом в Киеве:
- 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет;
- 25 мужчин от 21 до 71 лет;
- две девочки, которым 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.
Районы с наибольшим количеством новых случаев Covid-19:
- Днепровский район — 14.
- Деснянский район — 10.
- Оболонский район — 10
7 июня прирост больных в Киеве был почти в два раза меньше, чем сегодня — 43 человека. Всего в столице было 3 418 случаев.
По состоянию на 8 июня 27 462 украинца заразились коронавирусом. За сутки выявлено еще 463 пациента с Covid-19.
Суточный показатель по Украине новых случаев продолжает падать после резкого скачка на минувшей неделе.