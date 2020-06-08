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Факты / Украина / Общество

Спад вспышки Covid-19 и условия для работы баз отдыха: карантин в Украине 8 июня

8 июня в Украине зафиксировали 27 462 случая коронавируса. За последние сутки болезни обнаружили у 463 пациентов.

За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине умерли 797 человек, а за последние сутки — девять. Полностью вылечиться от коронавируса удалось 12 195 пациентам. За последние сутки вылечился 141 человек.

Всего в Украине проведено 431 085 исследований ПЦР и 44 516 исследований ИФА.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Суточный показатель новых случаев коронавируса по Украине продолжает падать после резкого скачка на прошлой неделе.

Однако Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Требованию Минздрава относительно количества новых случаев заболевания за последние семь дней не отвечают Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая и Черниговская области.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что базы отдыха смогут возобновить работу, если в регионе будут соблюдены все условия для перехода к очередному этапу ослабления карантинных ограничений.

По состоянию на 7 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 999 человек, а за сутки — у 485. За день умерли 11 человек и 242 вылечились.

Таким образом страна находится на 35 месте в рейтинге с наибольшим количеством больных Covid-19 в мире.

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