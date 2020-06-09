9 июня коронавирус в Украине подтвержден у 27 856 человек. За сутки добавилось 394 пациента. Суточный прирост новых случаев инфицирования падает.

Всего умерло 810 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 12 412 пациентов — 217 за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70+ лет — 9%

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 49 пациентов.

Также высокий суточный прирост фиксируется в Закарпатской и Житомирской областях — 39 и 38 соответственно.

Всего было проведено 437 444 тестирования методом ПЦР.

Распространение по областям:

Винницкая обл. — 1 175 (+25)

Волынская обл. — 1 113 (+34)

Днепропетровская обл. — 971 (+0)

Донецкая обл. — 235 (+4)

Житомирская обл. — 935 (+38)

Закарпатская обл. — 1 425 (+39)

Запорожская обл. — 499 (+3)

Ивано-Франковская обл. — 1 602 (+20)

г. Киев — 3 523 (+33)

Киевская обл. — 1 836 (+24)

Кировоградская обл. — 562 (+3)

Луганская обл. — 54 (+0)

Львовская обл. — 2 211 (+49)

Николаевская обл. — 309 (+0)

Одесская обл. — 1 010 (+8)

Полтавская обл. — 274 (+0)

Ровенская обл. — 2 094 (+23)

Сумская обл. — 198 (+5)

Тернопольская обл. — 1 305 (+11)

Харьковская обл. — 1 305 (+18)

Херсонская обл. — 179 (+0)

Хмельницкая обл. — 518 (+0)

Черкасская обл. — 490 (+21)

Черновицкая обл. — 3 729 (+31)

Черниговская обл. — 304 (+20).

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Больше всего придерживаются самоизоляции в Черновцах — 20,35%. Высокие показатели демонстрируют Ивано-Франковск — 16,79% и Львов — 16,28%. Также в пятерку входят Ужгород — 15,39% и Тернополь — 9,83%.

По состоянию на 8 июня коронавирус в Украине обнаружили у 27 462 человек.

За сутки прирост составил 463 пациента и девять смертей. 141 человек победил коронавирус.