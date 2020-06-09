9 июня коронавирус в Украине подтвержден у 27 856 человек. За сутки добавилось 394 пациента. Суточный прирост новых случаев инфицирования падает.
Всего умерло 810 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 12 412 пациентов — 217 за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70+ лет — 9%
Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 49 пациентов.
Также высокий суточный прирост фиксируется в Закарпатской и Житомирской областях — 39 и 38 соответственно.
Всего было проведено 437 444 тестирования методом ПЦР.
Распространение по областям:
- Винницкая обл. — 1 175 (+25)
- Волынская обл. — 1 113 (+34)
- Днепропетровская обл. — 971 (+0)
- Донецкая обл. — 235 (+4)
- Житомирская обл. — 935 (+38)
- Закарпатская обл. — 1 425 (+39)
- Запорожская обл. — 499 (+3)
- Ивано-Франковская обл. — 1 602 (+20)
- г. Киев — 3 523 (+33)
- Киевская обл. — 1 836 (+24)
- Кировоградская обл. — 562 (+3)
- Луганская обл. — 54 (+0)
- Львовская обл. — 2 211 (+49)
- Николаевская обл. — 309 (+0)
- Одесская обл. — 1 010 (+8)
- Полтавская обл. — 274 (+0)
- Ровенская обл. — 2 094 (+23)
- Сумская обл. — 198 (+5)
- Тернопольская обл. — 1 305 (+11)
- Харьковская обл. — 1 305 (+18)
- Херсонская обл. — 179 (+0)
- Хмельницкая обл. — 518 (+0)
- Черкасская обл. — 490 (+21)
- Черновицкая обл. — 3 729 (+31)
- Черниговская обл. — 304 (+20).
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Больше всего придерживаются самоизоляции в Черновцах — 20,35%. Высокие показатели демонстрируют Ивано-Франковск — 16,79% и Львов — 16,28%. Также в пятерку входят Ужгород — 15,39% и Тернополь — 9,83%.
По состоянию на 8 июня коронавирус в Украине обнаружили у 27 462 человек.
За сутки прирост составил 463 пациента и девять смертей. 141 человек победил коронавирус.