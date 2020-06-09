PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

394 случая Covid-19 за сутки: в Украине снижается количество новых больных

9 июня коронавирус в Украине подтвержден у 27 856 человек. За сутки добавилось 394 пациента. Суточный прирост новых случаев инфицирования падает.

Всего умерло 810 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью вылечились от коронавируса 12 412 пациентов — 217 за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70+ лет — 9%

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 49 пациентов.

Также высокий суточный прирост фиксируется в Закарпатской и Житомирской областях — 39 и 38 соответственно.

Всего было проведено 437 444 тестирования методом ПЦР.

Распространение по областям:

  • Винницкая обл. — 1 175 (+25)
  • Волынская обл. — 1 113 (+34)
  • Днепропетровская обл. — 971 (+0)
  • Донецкая обл. — 235 (+4)
  • Житомирская обл. — 935 (+38)
  • Закарпатская обл. — 1 425 (+39)
  • Запорожская обл. — 499 (+3)
  • Ивано-Франковская обл. — 1 602 (+20)
  • г. Киев — 3 523 (+33)
  • Киевская обл. — 1 836 (+24)
  • Кировоградская обл. — 562 (+3)
  • Луганская обл. — 54 (+0)
  • Львовская обл. — 2 211 (+49)
  • Николаевская обл. — 309 (+0)
  • Одесская обл. — 1 010 (+8)
  • Полтавская обл. — 274 (+0)
  • Ровенская обл. — 2 094 (+23)
  • Сумская обл. — 198 (+5)
  • Тернопольская обл. — 1 305 (+11)
  • Харьковская обл. — 1 305 (+18)
  • Херсонская обл. — 179 (+0)
  • Хмельницкая обл. — 518 (+0)
  • Черкасская обл. — 490 (+21)
  • Черновицкая обл. — 3 729 (+31)
  • Черниговская обл. — 304 (+20).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего придерживаются самоизоляции в Черновцах — 20,35%. Высокие показатели демонстрируют Ивано-Франковск — 16,79% и Львов — 16,28%. Также в пятерку входят Ужгород — 15,39% и Тернополь — 9,83%.

По состоянию на 8 июня коронавирус в Украине обнаружили у 27 462 человек.

За сутки прирост составил 463 пациента и девять смертей. 141 человек победил коронавирус.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка