В рамках ослабление карантина с 10 июня в Украине разрешается проведение культурных мероприятий и концертов.

Проведение массовых мероприятий разрешается при ряде условий, говорится в постановлении главного санитарного врача Виктора Ляшка.

Читайте: Ляшко выступил против открытия летних детских лагерей

Требования к организаторам:

температурный скрининг всех работников;

размещение информационных материалов по профилактике коронавируса;

достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей;

маркировка для соблюдения дистанции 1,5 м между посетителями.

Запрещается создание фан-зон.

Если концерт под открытым небом — территория должна быть ограждена. А во избежание очередей нужно увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входящими билетами проводить бесконтактным способом.

Организатор обязан:

обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении заведения) из расчета не более 1 человека на 5 кв. м общей площади помещения или огороженной территории для мероприятий под открытым небом;

обеспечить размещение посетителей только на сидячих местах с дистанцией в полтора метра, за столиками — не более четырех человек (без учета детей до 14 лет);

в залах со стационарным размещением — со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматной размещения).

При проведении мероприятий в помещениях посетители должны находиться в респираторах или защитных масках в течение всего времени.

Обязательные также маски организаторов.

Маски надо носить по-новому

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить в общественном транспорте и магазинах.

Также носить средства защиты имеют все медики в больницах независимо от того, взаимодействуют они с больными коронавирус.

В то же время в министерстве здравоохранения напоминают, что летняя жара не отменяет социальную дистанцию ​​и масочный режим в общественных местах.

Воздействие солнца или температуры выше 25°С не изменяет способности к заражению Covid-19. Искусственно находиться под воздействием высоких температур нет смысла.