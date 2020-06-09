В рамках ослабление карантина с 10 июня в Украине разрешается проведение культурных мероприятий и концертов.
Проведение массовых мероприятий разрешается при ряде условий, говорится в постановлении главного санитарного врача Виктора Ляшка.
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Требования к организаторам:
- температурный скрининг всех работников;
- размещение информационных материалов по профилактике коронавируса;
- достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей;
- маркировка для соблюдения дистанции 1,5 м между посетителями.
Запрещается создание фан-зон.
Если концерт под открытым небом — территория должна быть ограждена. А во избежание очередей нужно увеличить количество пунктов пропуска, а контроль за входящими билетами проводить бесконтактным способом.
Организатор обязан:
- обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении заведения) из расчета не более 1 человека на 5 кв. м общей площади помещения или огороженной территории для мероприятий под открытым небом;
- обеспечить размещение посетителей только на сидячих местах с дистанцией в полтора метра, за столиками — не более четырех человек (без учета детей до 14 лет);
- в залах со стационарным размещением — со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматной размещения).
При проведении мероприятий в помещениях посетители должны находиться в респираторах или защитных масках в течение всего времени.
Обязательные также маски организаторов.
Маски надо носить по-новому
Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить в общественном транспорте и магазинах.
Также носить средства защиты имеют все медики в больницах независимо от того, взаимодействуют они с больными коронавирус.
В то же время в министерстве здравоохранения напоминают, что летняя жара не отменяет социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.
Воздействие солнца или температуры выше 25°С не изменяет способности к заражению Covid-19. Искусственно находиться под воздействием высоких температур нет смысла.