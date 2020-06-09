Боевиков “ЛНР” подозревают в принудительной паспортизации украинцев

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении начальнику так называемого управления миграционной службы МВД “ЛНР” и его заместителю по факту принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях. Они заставляли оформлять паспорт псевдореспублики под угрозой увольнения с работы и прекращения социальных выплат.

По данным следствия, с 2018 года оккупационная администрация России с привлечением “чиновников” из сферы образования, медицины, социальной защиты начала процесс выдачи местным жителям паспортов непризнанной “ЛНР”. Ответственность за ведение политики насаждения гражданства псевдо республики возложено на руководство “управление миграционной службы” оккупационной администрации РФ.

Если же люди отказывались оформлять этот паспорт, тогда им отказывали в трудоустройстве, увольняли с работы, не выплачивать социальную помощь и исключали из учебных заведений.

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По предварительным данным, паспорта “ЛНР” получили более 200 тыс. человек.

Принудительная паспортизация нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I).

Паспорта РФ

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям Донбасса получения гражданства России в упрощенном порядке.

Действие указа распространяется на лиц, которые были зарегистрированы на любой части Донецкой и Луганской области по состоянию на апрель 2014 года.