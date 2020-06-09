В Киеве пока не видят оснований для открытия залов ресторанов и кафе из-за увеличения количества больных коронавирусом.

По словам советника мэра столицы Владимира Бондаренко, на этой неделе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вряд ли будет рассматривать этот вопрос.

— Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности заболевания коронавирусом составляет 15,23 человек на 100 тыс. населения. Поэтому все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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Владимир Бондаренко также добавил, что прогнозировать, когда в Киеве смогут заработать залы кафе и ресторанов, довольно сложно. Поскольку с 31 мая в столице фиксируют тенденцию увеличения больных.

Ослабление карантина с 5 июня и возобновление работы ресторанов и кафе

В Украине с 5 июня начал действовать следующий этап ослабления карантина. В частности, кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей внутри помещения.

Но заведения должны соблюдать определенные правила работы в условиях карантина.

Перед началом рабочего дня всем работникам будут измерять температуру, она не должна превышать 37,2°C. На входе в заведение или рядом с местом выдачи заказов будет место для обработки рук антисептиком.

Меню теперь будут оставлять на входе для бесконтактного ознакомления. Использовать многоразовую посуду разрешили, если ее будут мыть при высокой температуре в посудомоечных машинах, а вот приборы должны быть в индивидуальных упаковках.