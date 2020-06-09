Во вторник, 9 июня, Национальный банк Украину (НБУ) установил курс доллара и евро.

Официальный курс евро на 9 июня установлен на уровне 30,14 гривен за евро. Курс 5 июня составлял 30 грн за евро.

Также НБУ установил официальный курс доллара, укрепив его на 9 копеек. Курс доллара понизился до уровня 26,6.

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Курс валют в Украине от НБУ на 06.06:

$1 — 26,6 грн;

€1 — 30,14 грн;

1 польский злотый — 6,79 грн;

10 российских рублей — 3,88 грн.

В то же время на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже достиг 26,61 грн за доллар. В покупке он упал на 8 копеек до уровня 26,58 за доллар.

Евро на межбанковском валютном рынке подорожало до 30,06 грн.

Министерство финансов прогнозирует, что не стоит ожидать значительного укрепления гривны в 2020 году.

Согласно прогнозам экспертов, лето будет стабильным для гривны. Более серьезные колебания ожидаются в сентябре.