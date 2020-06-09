Миллионы под матрасами. Что показали электронные декларации украинских депутатов

Депутаты и чиновники отчитались о своих доходах. Самым богатым народным избранником оказался Петр Порошенко, он задекларировал почти 800 млн грн. Чуть меньше заработал Тарас Козак с оппозиционными платформы — 706 млн грн. Замыкает тройку лидеров его коллега по фракции Виктор Медведчук с 323 млн грн.

Самые богатые люди парламента любят не только деньги, но и искусство. 43 картинами из коллекции Порошенко уже заинтересовалось ГБР, а точнее их происхождением.

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В коллекции же Медведчука — сотни икон и картин. А также солидное собрание раритетных книг. Они произвели настоящий фурор среди исследователей. Выяснилось, что Медведчук владеет фрагментом Библии Гутенберга — древнейшей книги в истории книгопечатания.

На аукционе Sotheby’s за восемь ее страниц просили стартово $500 тыс. Стоимость же целой книги может достигать $35 млн. Откуда у Медведчука взялся фрагмент Библии, раскрывать тайну, политик не захотел.

Рекордсмен по сбережениям наличных — Виталий Данилов с Батькивщины. У него наличными 57 млн ​​грн и $2,5 млн. Семья Дмитрия Исаенко из Оппозиционной платформы хранит 17 млн ​​грн и $5 млн. А вот слуга народа Олег Воронько держит дома не только $2,8 млн и €1,1 млн, но и фунты, франки, шекели и злотые.

Популярная вещь в депутатских отчетах и ​​железные кони. У Александра Дубинского из Слуги народа — целый автопарк. На двух с мамой они имеют 17 машин.

А вот в декларации Суто Мамояна из Оппозиционной платформы — настоящие чудеса. Японские внедорожники по цене дешевле Lanos. Два Toyota Land Cruiser он приобрел по $800 каждый. В дополнение Мамояну еще и подарили 1 млн грн. А потом — две элитные квартиры в Киеве. Их задекларированная стоимость в восемь раз ниже рыночной.

А вот нардеп Виктор Мьялик может претендовать на звание настоящего квартирного олигарха. В декларации он записал на себя 158 квартир в пригороде Киева.

Отчитались о доходах и первые лица государства. Семья Зеленских имеет 5 квартир, дом под Киевом. А еще — виллу в Италии, квартиру в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии.

Доходы семьи составляют более 28,6 млн грн, из них президентская зарплата — 208 тыс. грн. Прочие доходы от продажи облигаций – 5,1 млн грн, сдачи в аренду зарубежной квартиры – 3,2 млн грн и роялти – 5,41 млн грн.

Председатель же Верховной Рады за прошлый год заработал 1,27 млн грн. Дмитрий Разумков имеет дом, земельные участки и две квартиры. В собственности же жены — сеть ломбардов. Интересная деталь – 26,7 млн грн спикер дал в долг.

За январь-апрель 2020 года киевляне подали 9 192 декларации.

В Государственной налоговой службе сообщили, что доходы в более чем 1 млн грн задекларировали 1 255 граждан, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора.

Также в 2020 году строк подачи годовой декларации о доходах гражданами и физическими лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, продлили до 1 июля, а налоговые обязательства надо уплатить до 1 октября из-за введения карантина в Украине.