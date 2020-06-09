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Факты / Украина

Одному из организаторов стрельбы в Броварах сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки в Броварах.

Полицейские провели обыски у организатора группировки, члены которой обеспечивали “крышу” нелегальным перевозчикам.

— По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, черновые записи, — отметили в полиции.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по факту хулиганства.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Что произошло в Броварах

29 мая в Броварах произошла перестрелка между владельцами нелегальных маршруток и официальными перевозчиками. Они не поделили междугородные маршруты.

Участники конфликта сделали несколько десятков выстрелов в воздух и в друг друга. В результате пострадали три человека — двух доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

В стрельбе приняли участие около ста человек, большую часть из которых уже задержали. Полиция открыла четыре уголовных дела.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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