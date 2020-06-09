По состоянию на 9 июня в Украине зафиксировано 27 856 случаев коронавируса. Ежедневный прирост новых больных снижается уже пятый день подряд. Так, за минувшие сутки заболело еще 394 людей.

Всего умерло 810 человек, а за сутки — 11 человек. Полностью выздоровели от коронавируса 12 412 пациентов — 217 в сутки.

Наиболее пораженные регионы: Черновицкая область — 3729 (+31), Киев — 3523 (+33) и Львовская область — 2211 (+49).

Как коронавирус распространяется в Украине:

Ситуация с Covid-19 в Киеве немного улучшилась. За сутки заболело еще 33 человека, а общее количество выросло до 3 523.

В то же время, выздоровели еще 37 киевлян, а всего — 925.

Где больше всего больных коронавирусом в Киеве:

Однако власти Киева пока не видят оснований для открытия залов ресторанов и кафе из-за увеличения количества больных.

С 10 июня пункты пропуска ООС возобновят работу для людей и транспортных средств через линию разграничения.

Пропуск будут проводить с 11.00 до 14.00.

МИД Украины активно обсуждает восстановление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Международное авиасообщение планируют открыть с 15 июня.

Карантин в Украине продлили до 22 июня, однако с 5 числа начали действовать послабления. В частности, разрешили восстановить работу кафе и ресторанам — с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

По состоянию на 9 июня Киев и 7 областей не отвечают критериям смягчения.

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