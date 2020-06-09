Погода 9 июня в большинстве областей будет сухой и жаркой.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха поднимется до +32 градусов, а на юге может достигнуть +35.

Дожди с грозами ожидаются только в западных областях страны.

В Киеве 9 июня будет сухо и жарко, около 30 градусов со знаком плюс. Есть вероятность локального грозового дождя.

В дальнейшем в столице удержится такая же горячая погода.

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Прогноз погоды на июнь

В июне погода в Украине будет временами очень жаркой, а порой даже морозной. До -5° температура может опуститься в первый месяц лета в Карпатах, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне +22°. Максимально температура может прогреться до 39° тепла, говорят синоптики.

Не обойдется без осадков, по сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града.