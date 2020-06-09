Карантин в Украине до 22 июня: что нужно знать о правила о послаблении

В Украине Кабинет министров ввел адаптивный карантин, который продлится с 22 мая до 22 июня. Он предусматривает ослабление общенациональных ограничительных мер.

Теперь они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

Согласно постановлению правительства №392, с 22 мая разрешили:

проводить спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей;

восстановить работу религиозных учреждений (не более 1 человека на 10 м²);

заработать отелям (без ресторанов):

восстановить работу наземного транспорта городского и международного значения.

Также с 25 мая заработало метро в Киеве, Харькове и Днепре.

С 1 июня начали работать:

фитнес-центры;

спортзалы;

учебные заведения для выпускников и абитуриентов (не более 10 человек в помещении);

железная дорога (пригородное, городское, региональное и дальнее сообщение);

межобластные пассажирские перевозки автомобилями.

Еще один этап ослабления карантина запланирован на 10 июня. Тогда планируют восстановить работу:

заведений питания, в частности разрешат принимать гостей в залах;

учреждений культуры;

культурных мероприятий (не более 1 человека на 5 м²)

учреждений, предоставляющих помещения для работы (коворкинги).

С 15 июня откроются аэропорты.

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Однако, несмотря на ослабления, запрещается:

самовольно оставлять места обсервации;

проведение массовых мероприятий более 10 человек;

пребывание в общественных заведениях без средств защиты;

театры, кинотеатры и другие культурные места;

пребывание за столиком ресторана более 4 человек.

Кроме того, каждый гражданин должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность; носить защитную маску; соблюдать социальную дистанцию; дезинфицировать руки.

Какое наказание грозит за нарушение правил карантина

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина). Штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн), а для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн).

Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если такие действует повлекут за собой гибель людей или иные тяжкие последствия, то виновному грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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