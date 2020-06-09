Размер штрафа за превышение скорости в Украине в 2020 году, а также предусмотрены ли другие наказания за нарушение ПДД — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой штраф за превышение скорости в Украине 2020:

превышение на более чем 20 км/ч — 255 грн;

более 50 км/ч — 510 грн;

Если оплатить штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, то его сумма уменьшается на 50%.

Какое допустимое превышение скорости в Украине?

В Украине допустимое превышение скорости составляет +10 км/ч.

Например, в населенных пунктах, где разрешена скорость 50 км/ч, ехать можно со скоростью не более 60 км/ч. В случае превышения до 70 км/ч — административный штраф.

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Другие штрафы за нарушение ПДД

За управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание, предусмотрен штраф в 10 200 грн и лишение водительских прав на один год (ст. 130 КУоАП).

Повторное нарушение статьи 130 в течение года приведет к штрафу в 20 400 грн и лишению водительских прав на три года.

Водитель, который дважды привлекался к ответственности по ст. 130 КУоАП, оплачивает штраф, сумма которого составляет 40 800 грн.

Какая разрешенная скорость движения транспортного средства

В населенных пунктах разрешено движение не более 50 км/ч, но если это жилой массив или пешеходная зона, то не более 20 км/ч. На всех дорогах вне населенных пунктов или на дорогах, проходящих через них, где есть отметка 5.47, разрешается движение:

грузовым автомобилям, перевозящим людей — 70 км/ч;

автомобилям, водитель которого имеет стаж до двух лет — 70 км/ч;

микроавтобусам, автобусам, перевозящим детей, автомобилям с прицепом и мотоциклам — 80 км/ч

автобусам — 90 км/ч;

другим транспортным средствам, где на дороге стоит знак 5.1 — 130 км/ч, на других автомобильных дорогах — 90 км/ч.

Видеофиксация нарушений ПДД

В Киеве и области с 1 июня установлены 50 камер видеонаблюдения для фиксации нарушений ПДД. После успешного тестирования их планируют установить во всех регионах Украины.