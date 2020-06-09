В Министерстве здравоохранения Украины не могут четко говорить о возможности повторного заражения коронавирусом из-за отсутствия научных доказательств.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— В научной прессе встречается такая информация, есть соответствующие работы, но мы должны помнить, что коронавирус является совсем новой инфекцией. Постоянно продолжаются исследования, в частности относительно повторного инфицирования человека, который уже переболел, — сказал он.

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Министр добавил, что украинские специалисты пока не видели исследований, которые могли бы точно говорить о возможности заболеть повторно.

Исследования о повторном заражении коронавирусом

Педиатр Евгений Комаровский рассказал об исследовании, которое было проведено в Корее. В нем взяли участие 260 человек с повторно положительными тестами на коронавирус.

Исследование показало, что клетка, в которой находится РНК вируса, умирает, но очищения организма от нее может длиться от одного до трех месяцев. В это время тесты могут обнаруживать фрагменты вируса, но это не свидетельствует о повторном инфицировании.

Результат этого исследования свидетельствует том, что у человека мало шансов заболеть коронавирусом еще раз.