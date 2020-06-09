Глава министерства культуры Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возврат 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры.

Соответствующее обращение он написал на своей страничке в Facebook.

— По нашей оценке, от 10-20 млрд. грн. потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания. Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо Премьер-министру Денису Шмыгалю по возврату финансирования в поддержку культуры. Сейчас — это 2 млрд. грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения.

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Далее, по словам министра, разработают концепцию, кому будут выделяться эти средства — этот вопрос уже стоит на повестке дня.

Александр Ткаченко возглавил Минкульт 4 июня, когда его кандидатуру поддержало 263 народных депутата. Также нардепы проголосовали за снятие с него депутатских полномочий.

До избрания депутатом 9 созыва в 2019 году Ткаченко возглавлял группу 1+1 Media.