В Киеве по состоянию на утро 9 июня 33 человека заболели коронавирусом за последние сутки, двое умерли. В частности заразился один медик.

Всего в столице подтвердили 3 523 заболевания Covid-19, 79 пациентов — умерли.

Заболели за последние сутки:

20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

12 мужчин от 19 до 73 лет;

1 мальчик, которому 9 лет.

Госпитализация понадобилась пяти пациентам.

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Кроме того, за минувшие сутки 37 жителей Киеве выздоровели, в общем 925 человек преодолели Covid-19.

В каких районах столицы больше людей заболели за последние сутки:

Святошинский район — 7.

Оболонский район — 5.

Подольский район — 5.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 9 июня коронавирус обнаружили у 27 856 человек, за последние сутки заболели еще 394 человека. Всего в стране из-за инфицирования Covid-19 умерли 810 человек. Вылечились — 12 412 пациентов, за сутки — 217.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.