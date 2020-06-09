В Верховной Раде 9 июня зарегистрировали проект закона №3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Его инициатором является президент Украины Владимир Зеленский. Законопроект определили как неотложный.

Документ уже получили в парламенте и передали на рассмотрение руководству. Однако его текст и сопроводительные документы пока не обнародовали.

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Принятие закона о народовластии было одним из пунктов президентской программы Владимира Зеленского.

В сентябре 2019 года в Конституционный суд направили законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

А уже с 28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта О всеукраинском референдуме.

Народный депутат от партии Слуга народа Евгения Кравчук и первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предполагали, что принять соответствующий законопроект в первом чтении депутаты могут до конца третьей сессии, которая продлится до 17 июля.