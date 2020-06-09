Делегация Украины будет вести переговоры с Ираном относительно авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране на межправительственном уровне.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Также он отметил, что Украина будет требовать выплатить компенсацию родственникам погибших в авиакатастрофе самолета МАУ и максимального выполнения международно-правовых обязательств от иранской стороны.

— Речь идет о том, что на первом этапе родственники погибших должны получить так называемую hardship — страховку. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне за возмещением понесенных убытков, — сказал заместитель министра.

Кроме того, Енин пояснил, что формула подсчета компенсаций убытков МАУ является одним из предметов переговоров. А Украина будет активно содействовать этому.

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Замглавы МИД сообщил, что скоро будет обнародован указ президента Украины Владимира Зеленского о составе украинской делегации на переговорах с Ираном. Также планируется утверждение соответствующей директивы.

Енин отметил, что в течение двух недель после совета Международной организации гражданской авиации иранская сторона должна была передать данные, однако этого не произошло.

— Можно делать определенные поправки на ограничительные меры, связанные с пандемией. Однако, я уверен, что Иран, оттягивая передачу черных ящиков, играет не в свою пользу, — подчеркнул он.

Также Евгений Енин отметил, что с самого начала должна была быть неотложная расшифровка черных ящиков, а в случае отсутствия технического оборудования должна была состояться их передачи той стране, у которой оно имеется. Соответствующие правила прописаны в Чикагской и Монреальской конвенциях.

Авиакатастрофа МАУ в Иране

Пассажирский самолет МАУ разбился в Тегеране 8 января сразу после взлета. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, 9 — члены экипажа.

Позже руководство Ирана признало, что украинский самолет сбила иранская ракета в следствии человеческой ошибки.

14 февраля иранское правительство отказывается отдавать черные ящики, но согласилось на проведение расследования в присутствии заинтересованных сторон.

23 марта на совете Международной организации гражданской авиации Украина и Иран согласовали алгоритм взаимодействия.

В начале июня заместитель главы иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что черные ящики не несут никакой важной информации, а Иран должен убедиться, что черные ящики не будут эксплуатировать, прежде чем передать их третьей стороне.