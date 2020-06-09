В Черкасской области обнаружили новую вспышку Covid-19. Очаг зафиксировали в психоневрологическом интернате.

Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Роман Бондар.

— Возгорание возникло в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную Covid-19 работницу. Которая, вероятно, и инфицировала подопечных, — написал он.

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На данный момент обследовали 26 человек, из которых 21 — дали положительный результат.

— Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции.

В учреждении проведены дезинфекционные меры, определен круг контактных лиц.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 июня в Украине зафиксировано 27 856 случаев, за сутки — 394. Уже пятый день подряд в Украине наблюдается положительная динамика, которая снижается.

Всего выздоровели уже 12 412 пациентов — 217 за сутки, в то же время умерло 810 человек.

Черкасская область остается наиболее пораженным регионом, на втором месте — Киев.