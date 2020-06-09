Украина постепенно начинает выходить из карантина и усиливать политическую позицию в международных и внутренних делах, президент подал в Раду неотложный законопроект о референдуме, в состав ТКГ добавили представителей ОРДЛО, а в Иране задержали шесть обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране — дайджест главных новостей за 9 июня 2020 года.

Вовлечение журналистов к ТКГ

Впервые за более чем пять лет к переговорам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли представителей ОРДЛО.

В режиме видеоконференции к сегодняшнему заседанию присоединились журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые представляли Донетчину, а от Луганской области — юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Катастрофа самолета МАУ

В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Трех фигурантов дела освободили под залог, а другие подозреваемые находятся под стражей.

Закон о референдуме

Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде неотложный законопроект о референдуме.

Предлагаются, чтобы на всеукраинский референдум выносились следующие вопросы:

внесение изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

о потери действия закона или его отдельных положений.

Главной новацией законопроекта является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Вспышка Covid-19 на Черкасчине

В Черкасской области зафиксировали вспышку коронавируса в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную Covid-19 работницу, которая, вероятно инфицировала подопечных. Сейчас обследовали 26 человек, из которых 21 — дали положительный результат.

Восстановление авиасообщения

МИД Украины активно обсуждает восстановление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин отметил, что Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действуют регулярные авиарейсы, а также нет ограничений на въезд украинцам.

Другие важные новости:

Приватбанк запустил новый сервис в Украине, который позволяет получить наличные с карты на кассе супермаркетов и других торговых заведений. Эта услуга называется Наличные на кассе. Ею могут воспользоваться любые пользователи Приватбанка.

Глава Министерства культуры Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возврат 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры.

Факты ICTV следят за ситуацией в стране и мире, поэтому все главные события вы можете просматривать в ленте новостей Украины.