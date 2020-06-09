Украина постепенно начинает выходить из карантина и усиливать политическую позицию в международных и внутренних делах, президент подал в Раду неотложный законопроект о референдуме, в состав ТКГ добавили представителей ОРДЛО, а в Иране задержали шесть обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране — дайджест главных новостей за 9 июня 2020 года.
Вовлечение журналистов к ТКГ
Впервые за более чем пять лет к переговорам Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли представителей ОРДЛО.
В режиме видеоконференции к сегодняшнему заседанию присоединились журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые представляли Донетчину, а от Луганской области — юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.
Катастрофа самолета МАУ
В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Трех фигурантов дела освободили под залог, а другие подозреваемые находятся под стражей.
Закон о референдуме
Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде неотложный законопроект о референдуме.
Предлагаются, чтобы на всеукраинский референдум выносились следующие вопросы:
- внесение изменений в разделы І, ІІІ, ХІІІ Конституции Украины;
- общегосударственного значения;
- об изменении территории Украины;
- о потери действия закона или его отдельных положений.
Главной новацией законопроекта является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.
Вспышка Covid-19 на Черкасчине
В Черкасской области зафиксировали вспышку коронавируса в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную Covid-19 работницу, которая, вероятно инфицировала подопечных. Сейчас обследовали 26 человек, из которых 21 — дали положительный результат.
Восстановление авиасообщения
МИД Украины активно обсуждает восстановление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин отметил, что Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действуют регулярные авиарейсы, а также нет ограничений на въезд украинцам.
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