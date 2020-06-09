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Факты / Украина / Политика

Законопроект президента Владимира Зеленского о народовластии — (ДОКУМЕНТ)

Опубликован текст законопроекта президента Владимира Зеленского о народовластии.

Проект закона о всеукраинском референдуме №3612 имеет пометку неотложный.

— Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований, — говорится в пояснительной записке к закону.

Всеукраинский референдум предлагается проводить в следующих случаях:

  • утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
  • решение вопроса общегосударственного значения;
  • изменение территории Украины;
  • потеря в силу закона Украины или отдельные его положения.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

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В то же время не могут быть предметом всеукраинского референдума вопрос:

  • противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным, в первую очередь, Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;
  • направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
  • отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предписывает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Референдумы Зеленского

Во время президентской кампании Владимир Зеленский обещал ввести в Украине систему управления, центральной осью которой будет народовластия.

В сентябре 2019 года в Конституционный суд направили законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрил окончательный вариант законопроекта О всеукраинском референдуме.

Источник: Верховная Рада

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