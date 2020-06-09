Зеленский рассказал, как собирался заразиться коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский собирался заразиться коронавирусом Covid-19, чтобы на своем примере показать украинцам, что это опасно.

— Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: “Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу, — сказал он.

Зеленский заявил, что не боится заболеть коронавирусом, но от идеи намеренного заражения пришлось отказаться, поскольку решили, что это “перебор”.

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По словам президента, семья бы его не простила за такой поступок.

— Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы, — резюмировал он.

На совещании по борьбе с коронавирусом в Украине, которое прошло в мае, Зеленский отметил, что в стране фиксируется уменьшение количества больных коронавирусом и это означает правильные шаги власти.

Президент добавил, что несмотря на позитивную динамику, к пандемии нельзя относиться несерьезно.

По состоянию на 9 июня в Украине выявлено более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом, а количество смертей от осложнений болезни составляет 797 человек.