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Факты / Украина

525 случаев за сутки: в Украине резко выросло количество больных Covid-19

По состоянию на 10 июня коронавирус обнаружили у 28 381 человека. За минувшие сутки количество больных резко возросло на 525 случаев.

Всего от осложнений умерли 833 человека, а за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70+ лет — 9%

Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали в Волынской области (101), Львовской (78) и Киеве (57).

На амбулаторном лечении находятся 20 025 пациентов, из них 1 741 ребенок и 4 198 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек, из них 332 ребенка и 986 медиков. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 306 больных, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Выздоровели от коронавируса 2 981 медработник и 922 ребенка. 40 медиков умерли от осложнений.

Распространение коронавируса по областям:

  • Винницкая обл. — 1 192;
  • Волынская обл. — 1 214;
  • Днепропетровская обл. — 973;
  • Донецкая обл. — 246;
  • Житомирская обл. — 973;
  • Закарпатская обл. — 1 448;
  • Запорожская обл. — 502;
  • Ивано-Франковская обл. — 1 622;
  • Киев — 3 580;
  • Киевская обл. — 1 865;
  • Кировоградская обл. — 562;
  • Луганская обл. — 54;
  • Львовская обл. — 2 289;
  • Николаевская обл. — 309;
  • Одесская обл. — 1 028;
  • Полтавская обл. — 276;
  • Ровенская обл. — 2 122;
  • Сумская обл. — 198;
  • Тернопольская обл. — 1 313;
  • Харьковская обл. — 1 338;
  • Херсонская обл. — 179;
  • Хмельницкая обл. — 520;
  • Черкасская обл. — 501;
  • Черновицкая обл. — 3 757;
  • Черниговская обл. — 320.

коронавірус в україні: карта на 10 червня

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52 012 образцов методом ИФА.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 38,28%
  • Ивано-Франковск — 35,79%
  • Черновцы — 35,24%
  • Ровно — 34,27%
  • Луцк — 33,79%.

В течение последних нескольких дней в Украине фиксировали снижение количества больных коронавирусом. В частности, 9 июня Covid-19 в сутки заболели 394 человека, а общее количество заболевших составило 27 856.

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