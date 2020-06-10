По состоянию на 10 июня коронавирус обнаружили у 28 381 человека. За минувшие сутки количество больных резко возросло на 525 случаев.

Всего от осложнений умерли 833 человека, а за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70+ лет — 9%

Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали в Волынской области (101), Львовской (78) и Киеве (57).

На амбулаторном лечении находятся 20 025 пациентов, из них 1 741 ребенок и 4 198 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек, из них 332 ребенка и 986 медиков. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 306 больных, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Выздоровели от коронавируса 2 981 медработник и 922 ребенка. 40 медиков умерли от осложнений.

Распространение коронавируса по областям:

Винницкая обл. — 1 192;

Волынская обл. — 1 214;

Днепропетровская обл. — 973;

Донецкая обл. — 246;

Житомирская обл. — 973;

Закарпатская обл. — 1 448;

Запорожская обл. — 502;

Ивано-Франковская обл. — 1 622;

Киев — 3 580;

Киевская обл. — 1 865;

Кировоградская обл. — 562;

Луганская обл. — 54;

Львовская обл. — 2 289;

Николаевская обл. — 309;

Одесская обл. — 1 028;

Полтавская обл. — 276;

Ровенская обл. — 2 122;

Сумская обл. — 198;

Тернопольская обл. — 1 313;

Харьковская обл. — 1 338;

Херсонская обл. — 179;

Хмельницкая обл. — 520;

Черкасская обл. — 501;

Черновицкая обл. — 3 757;

Черниговская обл. — 320.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52 012 образцов методом ИФА.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 38,28%

Ивано-Франковск — 35,79%

Черновцы — 35,24%

Ровно — 34,27%

Луцк — 33,79%.

В течение последних нескольких дней в Украине фиксировали снижение количества больных коронавирусом. В частности, 9 июня Covid-19 в сутки заболели 394 человека, а общее количество заболевших составило 27 856.