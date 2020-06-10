По состоянию на 10 июня коронавирус обнаружили у 28 381 человека. За минувшие сутки количество больных резко возросло на 525 случаев.
Всего от осложнений умерли 833 человека, а за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70+ лет — 9%
Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали в Волынской области (101), Львовской (78) и Киеве (57).
На амбулаторном лечении находятся 20 025 пациентов, из них 1 741 ребенок и 4 198 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8 356 человек, из них 332 ребенка и 986 медиков. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 306 больных, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Выздоровели от коронавируса 2 981 медработник и 922 ребенка. 40 медиков умерли от осложнений.
Распространение коронавируса по областям:
- Винницкая обл. — 1 192;
- Волынская обл. — 1 214;
- Днепропетровская обл. — 973;
- Донецкая обл. — 246;
- Житомирская обл. — 973;
- Закарпатская обл. — 1 448;
- Запорожская обл. — 502;
- Ивано-Франковская обл. — 1 622;
- Киев — 3 580;
- Киевская обл. — 1 865;
- Кировоградская обл. — 562;
- Луганская обл. — 54;
- Львовская обл. — 2 289;
- Николаевская обл. — 309;
- Одесская обл. — 1 028;
- Полтавская обл. — 276;
- Ровенская обл. — 2 122;
- Сумская обл. — 198;
- Тернопольская обл. — 1 313;
- Харьковская обл. — 1 338;
- Херсонская обл. — 179;
- Хмельницкая обл. — 520;
- Черкасская обл. — 501;
- Черновицкая обл. — 3 757;
- Черниговская обл. — 320.
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Всего в Украине 445 940 образцов исследовано методом ПЦР и 52 012 образцов методом ИФА.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 38,28%
- Ивано-Франковск — 35,79%
- Черновцы — 35,24%
- Ровно — 34,27%
- Луцк — 33,79%.
В течение последних нескольких дней в Украине фиксировали снижение количества больных коронавирусом. В частности, 9 июня Covid-19 в сутки заболели 394 человека, а общее количество заболевших составило 27 856.