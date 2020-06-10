Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, ранен один украинский военный

На Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Враг обстреливал украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики открывали огонь неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Широкиного и Авдеевки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстреливал позиции неподалеку Орехового, Хутора Вольного, вблизи Шумов, возле Луганского, Крымского и Новотошковского.

По данным разведки, 10 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили. С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня.

Неспокойно было на Донбассе и 9 июня. Боевики восемь раз нарушили режим тишины, выпустив 60 мин. Также они применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Но в штабе отметили, что военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию.

Источник: Штаб ООС