Курс долара в Украине, который Национальный банк Украины установил на 10 июня 2020 года, укрепился впервые с начала месяца.

Иностранная валюта подорожала на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем и торгуется на уровне 26,64 грн/$1.

Курс евро на 10 июня составляет 30,08 грн/€1, что на 6 копеек меньше, чем 9 июня.

Российский рубль остался на прежнем уровне и составляет 0,387 грн/1 рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.06:

$1 — 26,64 грн;

€1 — 30,08 грн;

1 польский злотый — 6,7736 грн;

10 российских рублей — 3,87 грн.

Читайте: Монета 10 грн вышла в обращение 3 июня: как выглядит и надо менять

Прогноз курса гривны на 2020 год

В Украине нет предпосылок для укрепления курса гривны в 2020 году, заявил глава Минфина Сергей Марченко.

Украинская валюта не сможет продемонстрировать рост из-за неблагоприятной экономической ситуации в Украине и мире.

До осени курс гривны будет стабильным и установится в пределах 27 грн/1$, прогнозирует экономист Алексей Кущ.