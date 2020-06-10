10 июня в Украине 28 381 человек заболели коронавирусом, 833 украинцев умерли от Covid-19. Несмотря на такую ​​статистику, Украина продолжает выходить из карантина: 10 июня начался очередной этап ослабления мер, но к такому шагу готовы не все регионы и города страны. Столица пока не готова в дальнейшем ослаблять карантин.

Всего в Украине вырос суточный прирост больных коронавирусом, за сутки — 525 новых случаев. Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Волынской (101), Львовской (78) областях и Киеве (57).

А вот рекордсменами по количеству больных за время пандемии продолжает быть Черновицкая (3 757), Львовская (2 289) и Ровенская (2122) области.

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Среди украинских городов по количеству больных и суточному приросту продолжает лидировать Киев.

В столице уже зафиксировали 3 580 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 57 новых больных.

Больше всего вирус распространен в Дарницком и Печерском районах города.

Между тем Украина продолжает ослаблять карантинные меры. С 10 июня стартовал очередной этап.

С этой даты возобновят работу пропускные пункты на Донбассе, также позволят работу баз отдыха, но по соблюдению правил, среди которых: свободный доступ к антисептикам, масочный режим и избежание скопления людей.

Есть разрешение и на проведение массовых мероприятий, но работники должны проходить температурный скрининг, а посетители соблюдать социальную дистанцию.

А вот Киев не готов к очередному ослаблению мер.

— Показатель количества больных на 100 тыс. жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений, — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве до сих пор не могут работать рестораны, бассейны, детские лагеря и прочее.

С 10 июня также изменяют правила снятия диагноза Covid-19 и выписки пациентов, перенесших коронавирус. Об этом заявили в Минздраве.

Теперь для выписки достаточно два критерия: отсутствие клинических симптомов и один отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

А фармацевтическая компания Дарница начала производство нового антисептического средства Darsept. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что Darsept — антисептик широкого спектра действия, который обладает антимикробной активностью в отношении бактерий и вирусов. Его рецептура учитывает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

За время эпидемии в Украине женщины чаще болели коронавирусом, чем мужчины. Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин, отчитываются в Минздраве. По возрастному критерию чаще всего болели люди в возрасте от 50-69 лет — 37% и 30-49 лет — 35%.