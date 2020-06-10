По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировали 3 580 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 33 человека заболели Covid-19, среди них четыре медика.
За период пандемии в столице 80 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет;
- 23 мужчины от 18 до 72 лет;
- 1 девочка 15 лет и 3 мальчика — одному меньше месяца, остальным — 15 и 17 лет.
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Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 461 больных;
- Шевченковский район — 254 больных;
- Соломенский район — 321 больной;
- Днепровский район — 369 больных;
- Святошинский район — 286 больных;
- Деснянский район — 417 больных;
- Подольский район — 253 больных;
- Голосеевский район — 274 больных;
- Оболонский район — 276 больных;
- Дарницкий район — 669 больной.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 10 июня обнаружили 28 381 случай коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 525 больных.
Всего с Covid-19 в стране умерли 833 человека, а за сутки — 23 Полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.
Больше всего больных Covid-19 за последние сутки обнаружили в Волынской области (101), Львовской (78) и Киеве (57).