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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 10 июня в Киеве зафиксировали 3 580 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 33 человека заболели Covid-19, среди них четыре медика.

За период пандемии в столице 80 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет;
  • 23 мужчины от 18 до 72 лет;
  • 1 девочка 15 лет и 3 мальчика — одному меньше месяца, остальным — 15 и 17 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 461 больных;
  • Шевченковский район — 254 больных;
  • Соломенский район — 321 больной;
  • Днепровский район — 369 больных;
  • Святошинский район — 286 больных;
  • Деснянский район — 417 больных;
  • Подольский район — 253 больных;
  • Голосеевский район — 274 больных;
  • Оболонский район — 276 больных;
  • Дарницкий район — 669 больной.

Коронавирус в Киеве

Що запрацює з 23 травня у Києві

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине 

В Украине по состоянию на 10 июня обнаружили 28 381 случай коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 525 больных.

Всего с Covid-19 в стране умерли 833 человека, а за сутки — 23 Полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.

Больше всего больных Covid-19 за последние сутки обнаружили в Волынской области (101), Львовской (78) и Киеве (57).

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