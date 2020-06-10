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Факты / Украина

Минздрав изменил правила выписки пациентов с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения изменили правила снятия диагноза Covid-19 и выписки пациентов, которые перенесли коронавирус.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, теперь для выписки достаточно два критерия — отсутствие клинических симптомов и один негативный ПЦР-тест на коронавирус.

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Ранее для снятия диагноза и выписки требовалось два негативных ПЦР-теста подряд.

Ляшко отметил, что теперь в Минздраве ждут увеличения количества выздоровевших от коронавируса.

По состоянию на 10 июня полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.

Всего коронавирус обнаружен у 28 381 человека. За сутки прирост больных резко вырос и составил 525 случаев. До этого в стране наблюдалось снижение случаев инфицирования.

От осложнений умерли 833 человека, а за сутки — 23.

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