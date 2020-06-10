На борьбу с коронавирусом. ЕС перечислил Украине €500 млн

Украина получила €500 млн макрофинансовой помощи от Европейской комиссии.

Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Зеленский.

— Украина получила второй транш в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейской комиссии, — отметил президент.

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#Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії @EU_Commission у розмірі €500 млн. Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією #COVID19 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2020

Украина выполнила все условия для внедрения реформ.

Помощь от европейцев

Европейский Союз в мае одобрил программу для стран-партнеров, которая поможет преодолеть экономические последствия эпидемии коронавируса.

Всего ЕС выделит €3 млрд, которые будут распределены между 10-ю странами. Украина получит €1,2 млрд.

Остальное поделят между Албанией, Боснией и Герцеговиной, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Македонией и Тунисом.

Источник: Владимир Зеленский