В Луганской области люди, даже под угрозой штрафов, отказываются от изоляции в местах обсервации.

Причина в том, что людей размещают в зданиях где нет элементарных вещей и комфорта, заявили в благотворительном фонде Восток SOS.

Восток SOS посетил все восемь мест обсервации в Луганской области.

— Выводы неутешительны. Три из этих мест существуют только на бумаге, а условия еще не менее двух могут быть основанием для жалоб в Европейский Суд на нарушение 3-й статьи Конвенции по правам человека, — говорит руководитель Константин Реуцкий.



























Плесень и туалет на улице — ужасные условия в местах обсервации на Луганщине / 7 фотографий

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Места обсервации на бумаге

По меньшей мере три из восьми мест обсервации существуют скорее на бумаге.

Владельцы отелей Северский Донец и Центральный в Северодонецке и мини-гостиницы в Рубежном, не рады перспективе принимать людей на изоляцию. Хотя условия у них очень хорошие.

— Длительное содержание людей в таких плохих условиях не только не будет способствовать росту лояльности местного населения к украинской власти, но и может быть намеренно использовано для подогрева антиукраинских настроений, — добавил Реуцкий.

Общественная инициатива Восток SOS основана в 2014 году. Цель ее деятельности — адвокация переселенцев и жителей Донбасса, пострадавших от российской оккупации.

Обсервация

В Украине еще с марта ввели обязательную изоляцию на две недели лиц, прибывших за границы или с оккупированных территории.

Во время самоизоляции человек не может оставлять или менять по своему усмотрению место обсервации.

Она не может сесть в личный автомобиль, велосипед, мотоцикл и отправиться в другое место. Люди, которые дважды нарушили условия самоизоляции подлежат обязательной госпитализации в изоляторы.

Источник: Восток-SOS

Фото: Восток-SOS