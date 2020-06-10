Погода в Украине на сегодня - 10 июня 2020

Погода в Украине 10 июня будет жаркой, но местами ожидаются дожди.

На востоке осадков не прогнозируют, температура ночью до +17°, днем до +34°.

Жителей южных регионов встретит переменная облачность. Ночью температура прогреется до +18°, днем ожидается жара до +36°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +14°, днем до +29°.

В северных областях осадков не ожидается. Температура ночью до +19°, днем до +32°.

В центре погода будет облачной с прояснениями, температура ночью до +15°, днем до +34°.

В Киеве 10 июня будет жарко, температура воздуха днем +31°, вечером — до +27°.

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Прогноз погоды на июнь

Первый месяц лета принесет на большинство территорий Украины сильную жару до +39°. Впрочем, погода в июне в Украине будет капризной, и в Карпатах столбики термометров могут показать до -5°, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Не обойдется без осадков, по сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града.