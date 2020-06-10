10 июня 2020 в Украине ослабили карантин, а бюджет страны пополнился на €500 млн. В Нидерландах следствие заявило о прямой причастности России к войне на Донбассе.

Ослабление карантина

10 июня стартовал очередной этап смягчения карантина. Возобновили работу пропускные пункты на Донбассе. Также позволили работу баз отдыха.

Есть разрешение и на проведение массовых мероприятий. И базы отдыха и массовые мероприятия могут работать при условии:

работники должны проходить температурный скрининг;

посетители должны соблюдать социальную дистанцию;

все должны носить маски.

В то же время Киев не готов к очередному ослаблению карантина.

Также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области ослаблять ограничения не могут.

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Финансовая помощь

Украина получила € 500 млн макрофинансовой помощи от Европейской комиссии. Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Также стало известно, что в ближайшее время Украина получит первый транш от МВФ. Бюджет получит $2,1 млрд по программе stand-by.

Катастрофа МН17

Следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.

— Несмотря на постоянные возражения российской власти, она имеет прямое отношение к вооруженному конфликту на Донбассе и командования террористическими группировками ”ДНР” и ”ЛНР”, — заявил он.

Другие важные новости 10 июня 2020

— Французская компания Danone прекращает рекламную кампанию йогурта Actimel, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков. Он в 2014 году стрелял по украинских военных на Донбассе.

— Президенту Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение правил карантина во время посещения кафе на Хмельнитчине.

— В Одессе обвалился четырехэтажный жилой дом в центре города. В нем проживало четыре семьи. Пострадал один человек.

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