В Украине с 10 июня начинает действовать еще один этап ослабления карантина. Факты ICTV собрали список, что разрешено делать после снятия очередных ограничений.

Возобновление работы пропускных пунктов на Донбассе

Пункты пропуска ООС частично возобновят работу для людей и транспортных средств через линию разграничения. Пропускать автомобили и граждан будут с 11.00 до 14.00.

Начинают работать:

КПВВ Марьинка — дорожный коридор Донецк — Курахово для автомобильного транспорта;

КПВВ Станица Луганская — дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар для пешеходов.

На КПВВ всем будут измерять температуру, граждане должны быть в защитной маске или респираторе, а также соблюдать социальную дистанцию.

Также нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с помощью приложения Дій вдома или на обсервацию для пропуска через КПВВ.

Приоритет для пересечения линии разграничения с 10 июня будет у:

тех, кто имеет причины социально-гуманитарного характера (при наличии соответствующих подтверждающих документов); тех, кто пересекает пункт пропуска для для ВНО и лиц, которые их сопровождают (при наличии сертификата и приглашения-пропуска).

Работа баз отдыха и санаториев

Базы отдыха и санатории смогут работать, если в регионе будут соблюдены все условия для перехода к очередному этапу ослабления карантина.

Кроме того, они должны соблюдать определенные правила, главные из них такие:

на базе отдыха должен быть свободный доступ к антисептикам и дезинфицирующим средствам;

гости должны носить маски за пределами номеров (внутри здания);

регистрировать жителей нужно так, чтобы не допускать создания очередей и скопления людей;

шезлонги на пляже разрешают при условии размещения с учетом социальной дистанции;

питание разрешено в номерах, ресторанах, обеденных залах только по системе предварительных заказов.

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Проведение культурных мероприятий и концертов

Проведение массовых мероприятий с 10 июня разрешается при ряде условий. Организаторы должны измерять температуру работникам, разместить информационные материалы по профилактике коронавируса, установить достаточное количество антисептиков в местах массового скопления людей и обеспечить дистанцию ​​1,5 м между посетителями.

Запрещаются фан-зоны. Если концерт под открытым небом, то территория должна быть ограждена.

При проведении мероприятий в помещениях посетители должны находиться в респираторах или защитных масках в течение всего времени.

Организатор обязан:

обеспечить одновременное пребывание посетителей (как на улице, так и в помещении заведения) из расчета не более 1 человека на 5 кв. м общей площади помещения или огороженной территории для мероприятий под открытым небом; обеспечить размещение посетителей только на сидячих местах с дистанцией в полтора метра, за столиками — не более четырех человек (без учета детей до 14 лет); в залах со стационарным размещением — со свободными местами рядом, спереди и сзади (шахматное размещение).

Какие критерии разрешают ослаблять карантин в регионах:

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям:

— инцидентность (количество новых случаев Covid-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12 на 100 тыс. населения;

— загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19, составляет менее 50%;

— охват тестированием не ниже уровня инцидентности — то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних семи дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.

Какие регионы карантин не ослабили

По состоянию на 10 июня показателю инцидентности не соответствуют Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области и город Киев.

Они ослаблять карантин не могут.

В целом адаптивный карантин в Украине действует с 11 мая. Поэтому решение о смягчении или усилении карантина в областях принимают региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Однако ослабление карантина не является основанием для отказа от превентивных мер от коронавируса. Угроза его распространения остается высокой, а вакцины пока не существует.