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Факты / Украина

Словакия изменила правила въезда из Украины

С 10 июня из Украины в Словакию смогут попасть лица с постоянным или временным видом на жительство на ее территории.

Также разрешение на проезд получают те, у кого есть справка от компетентного министерства, если на въезде они предоставляют отрицательный RT-PCR тест на Covid-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках.

Тест должен быть сделан не позднее, чем за 96 часов до момента въезда.

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Согласно новым правилам, отменяется обязательная обсервация для указанных лиц. Однако они должны будут соблюдать изоляцию дома в течение пяти дней после приезда и пройти лабораторный анализ на коронавирус.

Транзитный проезд через территорию Словацкой Республики разрешается при соблюдении таких условий:

  • транзит граждан государств Евросоюза и их семей во время возвращения в страну ЕС, гражданами которой они являются. Они должны проехать территорию Словакии без остановки не более, чем за восемь часов от въезда;
  • транзит граждан третьих стран в государство Евросоюза, в котором они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде на территорию нужно предоставить отрицательный RT-PCR тест на Covid-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках.

С 1 июня на границе со Словакией работают три пункта пропуска:

  • Ужгород — Вишне Немецке (для автомобильного сообщения);
  • Малый Березный — Убля (для автомобильного и пешеходного сообщения);
  • Малые Селменцы — Вельке Слеменце (для пешеходного сообщения).

Фото: Госпогранслужба

Источник: Госпогранслужба

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