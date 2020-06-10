Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Суд оставил под стражей до 24 июля Юлию Кузьменко — подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд 10 июня.

Таким образом, суд отклонил жалобу защиты Кузьменко на решение Печерского суда от 26 мая о продлении ей меры пресечения.

— По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения, — сообщили в суде.

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В убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Накануне судья Печерского суда удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Юлию Кузьменко в СИЗО до 24 июля.

Кузьменко подозревают в умышленном убийстве, незаконном обращении с оружием и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Источник: Киевский апелляционный суд