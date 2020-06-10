Это больше, чем мы ожидали: Шмыгаль о первых $2,1 млрд от МВФ

В ближайшее время Украина получит первый транш от МВФ.
Об этом во время заседания Кабмина 10 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Есть положительные новости из Вашингтона — это подписание нового меморандума с МВФ. Сегодня ночью в Вашингтоне состоялось заседание совета, на котором приняли решение. Уже в ближайшее время мы получим первый транш, — сообщил Денис Шмыгаль.
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Украина получит $2,1 млрд, уточнил глава Кабмина.
— Это больше, чем мы ожидали. Чем больше денег мы получим в начале, тем лучше, — добавил Денис Шмыгаль.
Международный валютный фонд утвердил для Украины программу stand-by. В течение 18 месяцев страна получит помощь в размере $5 млрд.
Эти средства правительство страны направит на преодоление последствий коронавируса и карантина.
МВФ надеется, что эти деньги помогут Украине поднять экономику после кризиса.