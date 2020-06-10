PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Киеве резко увеличилось количество инфицированных Covid-19, заболели четыре медика

В Киеве по состоянию на 10 июня уже 3 580 подтвержденных случаев коронавируса. В частности, за последние сутки 57 человек заболели, среди них четыре медика. Еще вчера суточный показатель инфицированных Covid-19 был 33 человека.

Также за сутки один человек умер. Всего в Киеве от коронавируса умерли 80 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Заболели:

  • 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет;
  • 23 мужчины от 18 до 72 лет;
  • 1 девочка 15 лет и 3 мальчика — одному меньше месяца, остальным — 15 и 17 лет.

За сутки в столице госпитализированы 12 человек, другие лечатся на самоизоляции.

Кроме того, 60 жителей Киева победили болезнь. Всего выздоровели 985 киевлян.

Коронавирус в Украине 

В Украине по состоянию на 10 июня обнаружили 28 381 случай коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 525 больных.

Всего с Covid-19 в стране умерли 833 человека, а за сутки — 23 Полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.

Больше всего больных Covid-19 за последние сутки обнаружили в Волынской области (101), Львовской (78) и Киеве (57).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка