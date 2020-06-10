В Киеве по состоянию на 10 июня уже 3 580 подтвержденных случаев коронавируса. В частности, за последние сутки 57 человек заболели, среди них четыре медика. Еще вчера суточный показатель инфицированных Covid-19 был 33 человека.

Также за сутки один человек умер. Всего в Киеве от коронавируса умерли 80 человек.

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Заболели:

30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет;

23 мужчины от 18 до 72 лет;

1 девочка 15 лет и 3 мальчика — одному меньше месяца, остальным — 15 и 17 лет.

За сутки в столице госпитализированы 12 человек, другие лечатся на самоизоляции.

Кроме того, 60 жителей Киева победили болезнь. Всего выздоровели 985 киевлян.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 10 июня обнаружили 28 381 случай коронавирусной инфекции. За минувшие сутки — 525 больных.

Всего с Covid-19 в стране умерли 833 человека, а за сутки — 23 Полностью излечились от коронавируса 12 769 пациентов, 357 — за сутки.

Больше всего больных Covid-19 за последние сутки обнаружили в Волынской области (101), Львовской (78) и Киеве (57).