У следствия в деле по сбитому рейсу МН17 есть свидетель, который 17 июля 2014 года видел перевозку Бука на Донбассе и запуск ракеты с того места, которое обозначено на спутниковых снимках.
Об этом заявил прокурор в данном судебном процессе Тэйс Бергер.
Свидетель X48 на дороге из Снежного в Саур-Могилу видел транспортировку Бука, из которого через несколько минут была запущена ракета. Очевидец видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета, уточнил прокурор.
Следственный судья считает, что показания X48 “надежны”.
Бергер добавил, что прокуратура хочет дополнительно опросить свидетеля X48 о четверых солдатах в танкистских шлемах, которых он видел в тот день.
Читайте: Следствие по делу MH17 собрало доказательства об участии России в войне на Донбассе
Катастрофа МН17
17 июля 2014 года в результате сбития Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines погибли 298 человек.
В Международную следственную группу, которая расследует трагедию, вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.
Согласно выводам группы, БУК, ракетой из которого сбили лайнер, принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, место дислокации которой находится в Курске.
Во время слушаний в Нидерландах прокуратура показала фото транспортировки российской ракетной установки Бук.