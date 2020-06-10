У следствия в деле по сбитому рейсу МН17 есть свидетель, который 17 июля 2014 года видел перевозку Бука на Донбассе и запуск ракеты с того места, которое обозначено на спутниковых снимках.

Об этом заявил прокурор в данном судебном процессе Тэйс Бергер.

Свидетель X48 на дороге из Снежного в Саур-Могилу видел транспортировку Бука, из которого через несколько минут была запущена ракета. Очевидец видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета, уточнил прокурор.

Следственный судья считает, что показания X48 “надежны”.

Бергер добавил, что прокуратура хочет дополнительно опросить свидетеля X48 о четверых солдатах в танкистских шлемах, которых он видел в тот день.

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Катастрофа МН17

17 июля 2014 года в результате сбития Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines погибли 298 человек.

В Международную следственную группу, которая расследует трагедию, вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Согласно выводам группы, БУК, ракетой из которого сбили лайнер, принадлежит российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, место дислокации которой находится в Курске.

Во время слушаний в Нидерландах прокуратура показала фото транспортировки российской ракетной установки Бук.