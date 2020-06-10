Как оплатить штраф ПДД

Если сотрудник патрульной полиции выписал штраф за нарушение правил дорожного движения, или же пришло письмо счастья с использованием камер видеофиксации, необходимо погасить его как можно быстрее.

По закону у нарушителя есть пятнадцать дней, чтобы перечислить средства на счет Государственной фискальной службы Украины. В течение десяти дней с момента фиксации нарушения у автовладельца есть возможность обжаловать штраф.

Если нарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, то можно получить скидку 50% на оплату, если средства будут перечислены в течение десяти дней с момента получения письма счастья.