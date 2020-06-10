Ермак дал главам ОГА неделю для определения “туристических магнитов”

Председатели областных государственных администраций должны в течение недели подготовить концепцию развития туризма на следующие 3-4 года в своих регионах.

Такую задачу поставил перед руководителями областей глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, программа развития туризма в Украине должна основываться на “туристических магнитах”, которые должны определить власти в регионах.

“Туристические магниты”, как объяснил Ермак, это саме привлекательные с точки зрения туризма объекты в Украине.

Со своей стороны министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вместе с Верховной Радой работают над удешевлением внутренних перелетов в Украине, что должно стимулировать восстановление пассажиропотока на авиатранспорте.

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Отмена виз для иностранных туристов

Недавно президент Владимир Зеленский призвал МИД Украины “бороться за иностранного туриста”, для чего упростить визовый режим для людей, которые хотят посмотреть нашу страну.

По словам лидера государства, власти должны открыть двери Украины туристам из Китая, Австралии, Новой Зеландии и арабских стран.

Также на днях Зеленский анонсировал программу восстановления туризма в Украине.