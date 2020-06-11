11 июня в Украине резко выросло количество новых случаев коронавируса. Кроме ухудшения ситуации с Covid-19, в стране произошли изменения в политической жизни, а в Кабмине озвучили условие усиления карантина — дайджест главных новостей за 11 июня 2020.

Коронавирус не отступает

За прошедшие сутки в Украине 689 человек заболели Covid-19. Неутешительная статистика и в столице — 91 новый случай.

В целом в стране у 29 070 человек подтвердили коронавирус, в Киеве — 3 671 случай.

Также в четверг Минздрав предоставил объяснения по поводу того, почему не дает разрешение на лечение больных коронавирусом методом переливания плазмы людей, переболевших Covid-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, пока в Украине нет соответствующих клинических испытаний.

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Политические новости: Вакарчук больше не нардеп

11 июня произошли изменения в политической жизни Украины. Главной новостью дня стало сложение мандата народным депутатом Украины от фракции Голос Святославом Вакарчуком. Однако он не собирается уходить из политики и прекращать работу в партии Голос.

А президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он якобы предлагал министру внутренних дел Украины Арсену Авакова уйти в отставку. Глава страны также сообщил, что собирается встретиться с министром.

Карантин могут усилить — Шмыгаль

В четверг глава правительства Украины Денис Шмыгаль сделал несколько заявлений по поводу ситуации с отменой карантина в Украине. Так, он сообщил, что сейчас сомневается в целесообразности открытия детских лагерей в Украине летом 2020.

Кроме того, премьер-министр Украины добавил, что ограничительные меры могут усилить, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.

Также возобновлении авиасообщения Украина и ЕС могут отложить до конца июня. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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