Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Минздрав не дает разрешение на лечение Covid-19 методом переливания плазмы людей, которые уже переболели.

— Для того, чтобы ввести разрешение на тот или иной способ лечения, у нас должны состояться клинические испытания и соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в стандарт лечения, который у нас принят, — рассказал Степанов на брифинге.

По словам министра, сейчас в Украине такие исследования уже проводят, а этой проблематикой занимаются ведущие украинские институты и специалисты.

— Когда будет соответствующее заключение наших специалистов, в частности на основе мировых исследований, тогда мы сможем говорить, что можем использовать такой метод лечения, — пояснил глава Минздрава.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 9.00 11 июня коронавирус в Украине обнаружили у 29 070 человек. За минувшие сутки количество больных резко возросло на 689 случаев, что стало новым антирекордом.

Всего от осложнений умерли 854 человека, а за сутки — 21. Полностью выздоровели от коронавируса 13 141 пациент, 372 — за сутки.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили во Львовской области, Киеве и в Киевской области.