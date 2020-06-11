Рекордное количество больных коронавирусом 11 июня в Украине зафиксировали из-за очереди из тестов.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней. Передавали их в другие лаборатории, для того, чтобы протестировать и не было очереди.

В частности, он уточнил, что самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области.

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Виктор Ляшко добавил, что сейчас в Львовской области еще осталось 2 тыс. образцов. Сегодня или 12 июня утром их доставят в национальную референс-лабораторию. Поэтому, возможно, количество случаев будет больше.

Антирекорд заболеваемости Covid-19

Утром 11 июня в Украине за сутки зафиксировали 689 случаев коронавируса. Такого количества больных не было ни разу с начала эпидемии.

В целом коронавирус обнаружили у 29 070 человек, от осложнений умерли 854 больных. Полностью излечился от коронавируса 13 141 пациент.

С начала эпидемии провели 456 509 тестов методом ПЦР и 60 135 методом ИФА.

Источник: Радио НВ