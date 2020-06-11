Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO), что отправит черные ящики сбитого самолета МАУ в Париж для проведения исследований.

В марте 2020 года Иран заявил, что передаст черные ящики Украине. Однако 10 июня во время видеоконференции представитель Ирана заявил, что сильно поврежденные самописцы будут переданы Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

В Париж самописцы должны отправить в ближайшее время. Однако этот вопрос должны согласовать страны, задействованные в расследовании.