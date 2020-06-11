Кинотеатры в Украине могут возобновить работу уже со 2 июля. Об этом сообщил председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко.

Такую дату предварительно определили во время встречи с главой Минздрава Максимом Степановым, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

По его словам, кинотеатры не были готовы к открытию с 10 июня из-за нехватки новых фильмов. Хотя эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабления карантина.

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Павел Сушко также объяснил, что запустить работу во время открытия кинозалы должны сразу на всю 100% мощность.

Как будут проходить сеансы

В залах кинотеатров будет сохраняться дистанция между местами в 1,5 м. Это означает, что будет внедрена специальная система продажи билетов — два места, один пропуск через один ряд.

Работники кинотеатров будут придерживаться всех защитных мер. Дезинфицировать залы планируют после каждого сеанса, а это значит, что перерывы между ними увеличатся, а сеансов станет меньше.

Источник: Павел Сушко