Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня установил официальный курс доллара на уровне 26,63 гривен за доллар. Это на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара на 10 июня составлял 26,64 грн за 1 доллар.

Курс евро на 11 июня Национальный банк установил на уровне 30,28, что на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс валют в Украине от НБУ на 11.06:

$1 — 26,63 грн;

€1 — 30,28 грн;

1 польский злотый — 6,8 грн;

10 российских рублей — 3,88 грн.

Прогноз курса гривны на 2020 год

Эксперты прогнозируют, что курс гривны к доллару может не укрепиться из-за нестабильной экономической ситуации в Украине.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Национальный банк Украины смог предотвратить рост курса гривны до 35 или 40 за доллар.

Марченко отметил, что в Украине очень мало факторов для укрепления государственной валюты.