Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня установил официальный курс доллара на уровне 26,63 гривен за доллар. Это на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс доллара на 10 июня составлял 26,64 грн за 1 доллар.
Курс евро на 11 июня Национальный банк установил на уровне 30,28, что на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Читайте: 5-6 июня Украина получит первый транш МВФ
Курс валют в Украине от НБУ на 11.06:
- $1 — 26,63 грн;
- €1 — 30,28 грн;
- 1 польский злотый — 6,8 грн;
- 10 российских рублей — 3,88 грн.
Прогноз курса гривны на 2020 год
Эксперты прогнозируют, что курс гривны к доллару может не укрепиться из-за нестабильной экономической ситуации в Украине.
По словам министра финансов Сергея Марченко, Национальный банк Украины смог предотвратить рост курса гривны до 35 или 40 за доллар.
Марченко отметил, что в Украине очень мало факторов для укрепления государственной валюты.