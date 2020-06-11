PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ установил курс на уровне 26,63 грн за доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня установил официальный курс доллара на уровне 26,63 гривен за доллар. Это на одну копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара на 10 июня составлял 26,64 грн за 1 доллар.

Курс евро на 11 июня Национальный банк установил на уровне 30,28, что на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте5-6 июня Украина получит первый транш МВФ

Курс валют в Украине от НБУ на 11.06:

  • $1 — 26,63 грн;
  • €1 — 30,28 грн;
  • 1 польский злотый — 6,8 грн;
  • 10 российских рублей — 3,88 грн.

Прогноз курса гривны на 2020 год

Эксперты прогнозируют, что курс гривны к доллару может не укрепиться из-за нестабильной экономической ситуации в Украине.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Национальный банк Украины смог предотвратить рост курса гривны до 35 или 40 за доллар.

Марченко отметил, что в Украине очень мало факторов для укрепления государственной валюты.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка