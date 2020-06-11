В Украине за последние сутки зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом — 689. По состоянию на 11 июня коронавирусную инфекцию обнаружили у 29 070 человек.

Утром 11 июня наибольшее количество случаев фиксируется во Львовской области (125), в Киеве (91) и на Киевщине (54).

За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 854 человека. За сутки – 21.

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Побороть болезнь смог 13 141 пациент. За последние сутки выздоровели 372 человека.

В Киеве зафиксировали 91 новый случай коронавируса. Наибольшее количество заболевших – женщины. За последние сутки Covid-19 подтвердился у 55 женщин. Среди мужчин 28 заболевших.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 11 июня заболели 159 человек. Сейчас на изоляции находится 598 человек.

Самоизоляции больше всего придерживаются во Львове (38,28%), Ивано-Франковске — 35,79%, и Черновцах — 35,24%;

Восстановление авиасообщения в Украине

11 июня стало известно, что а виасообщение Украины с ЕС могут отложить до конца июня. В то же время МИД Украины сейчас изучает вопрос возможности восстановления пассажирских перелетов с Грузией, Турцией, Кипром, Болгарией, Азербайджаном.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что сначала планируется возобновление авиарейсов с теми странами, где уже возможны авиаперевозки, а также разрешен въезд для украинцев. Уже с 5 июня украинцы могут осуществлять перелеты по Украине.

Ослабление карантина в Украине

Согласно данным МОЗ, пока не готовы к частичному снятию карантина г. Киев, Житомирская, Волынская, Киевская, Закарпатская, Ровенская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская области.